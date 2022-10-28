Преимущественно сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 28 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преимущественно сухая и достаточно теплая погода, небольшие дожди возможны лишь на востоке страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+12 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +7...+10 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +8...+12 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха 10...+13 °С.
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+12 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +7...+10 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +8...+12 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха 10...+13 °С.
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