Преимущественно без осадков: прогноз погоды на 8 июля

По информации синоптиков, на юге Украины ожидаются дождь с грозами, на остальной территории страны без осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +31...+34 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +31...+34 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.
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