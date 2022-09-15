Преимущественно без осадков: прогноз погоды на 22 февраля

06:15 22 февраля Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, в Украине ожидается потепление, на большей части территории страны солнечно, без осадков.

Только в восточных областях будет идти небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с.



В центральных областях

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...- 4 °С, днем +3...+6 °С.



На западе страны

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-8 °С, днем +5...+9 °С.



В северных областях

Облачно с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-4 °С, днем +1...+4 °С. В Сумской области ожидается небольшой снег.



На востоке страны

Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-4 °С, днем +1...+4 °С.



В южных областях

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3 °С, днем +6...+9 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.



Солнце взойдет в 6:58, а зайдет в 17:31. Долгота дня составит 10 ч. 33 мин.