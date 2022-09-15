Преимущественно без осадков: прогноз погоды на 22 февраля

По данным Гидрометцентра, в Украине ожидается потепление, на большей части территории страны солнечно, без осадков.
Только в восточных областях будет идти небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с.
В центральных областях
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...- 4 °С, днем +3...+6 °С.
На западе страны
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-8 °С, днем +5...+9 °С.
В северных областях
Облачно с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-4 °С, днем +1...+4 °С. В Сумской области ожидается небольшой снег.
На востоке страны
Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-4 °С, днем +1...+4 °С.
В южных областях
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.
Солнце взойдет в 6:58, а зайдет в 17:31. Долгота дня составит 10 ч. 33 мин.
В центральных областях
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...- 4 °С, днем +3...+6 °С.
На западе страны
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-8 °С, днем +5...+9 °С.
В северных областях
Облачно с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-4 °С, днем +1...+4 °С. В Сумской области ожидается небольшой снег.
На востоке страны
Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-4 °С, днем +1...+4 °С.
В южных областях
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.
Солнце взойдет в 6:58, а зайдет в 17:31. Долгота дня составит 10 ч. 33 мин.
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