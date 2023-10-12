Потепление в Украине: прогноз погоды на четверг

Погода в Украине обещает потепление. По данным Украинского гидрометцентра, в четверг в большей части страны ожидается без осадков, с небольшими прояснениями.
Восточные регионы, а именно Полтавская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области, останутся относительно прохладными, с температурой днем от 13 до 18 градусов Цельсия, в то время как на остальной территории ожидается тепло, с температурой от 16 до 21 градуса.
Основные осадки ожидаются только в северных и северо-западных областях, где возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с, с местными порывами до 15-20 м/с.
В столице Киеве 12 октября также ожидается местами небольшой дождь, с ветром юго-западного направления и температурой около 20 градусов днем, а в Киевской области температура поднимется до 16-21 градуса тепла.
Восточные регионы, а именно Полтавская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области, останутся относительно прохладными, с температурой днем от 13 до 18 градусов Цельсия, в то время как на остальной территории ожидается тепло, с температурой от 16 до 21 градуса.
Основные осадки ожидаются только в северных и северо-западных областях, где возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с, с местными порывами до 15-20 м/с.
В столице Киеве 12 октября также ожидается местами небольшой дождь, с ветром юго-западного направления и температурой около 20 градусов днем, а в Киевской области температура поднимется до 16-21 градуса тепла.
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