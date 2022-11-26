Последние выходные осени в Украине будут пасмурными, с дождем и снегом

В эти выходные погода не побалует украинцев солнцем и теплом и будет типично ноябрьской. Уик-энд будет пасмурным, прохладным и дождливым.

По данным Укргидрометцентра, 26 и 27 ноября в Киевской, Черкасской и Житомирской областях ожидаются снегопады.

В субботу, 26 ноября, средняя температура воздуха составит -1…+1. Также синоптики отмечают, что усилится ветер: его порывы будут составлять в 5-10 м/с. В этот день практически во всех областях Украины ожидаются дожди, а также мокрый снег. Исключение составят лишь Одесчина, Донеччина и Луганщина — в этих регионах осадков не предвидится, небо будет облачным.

В Киеве прогнозируются в субботу дождь с мокрым снегом.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что 26 ноября ночью и утром на западе Украины ожидаются густые туманы, поэтому водителям следует придерживаться усиленных мер безопасности.

В воскресенье, 27 ноября, в Луганской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях ожидаются дожди. В остальных регионах страны будет облачно, осадков не предвидится. Средняя температура ночью от -1 до +5, днем +6.

В Киеве облачно, без осадков. Температура воздуха прогнозируется в пределах -1…+1.