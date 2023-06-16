Последние весенние выходные прогремят грозами. Прогноз погоды на 27–28 мая

По сообщению синоптиков, в последние выходные мая в Украине ожидается преимущественно теплая, но дождливая погода. Весна на прощание салютует грозами. Засушливый май как будто спохватился и вспомнил о традиционных ливнях и грозах - кое-где они будут очень сильными.

Погода в субботу 27 мая

В субботу теплее всего будет на юге, Закарпатье, в Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях - +25…+26 °С. В восточных регионах, на Буковине, в Винницкой и Хмельницкой областях воздух прогреется до +20…+23 °С, а на западе, Волыни, в Ровенской и Житомирской областях - до +18…+21 °С.

При этом осадки обойдут стороной только Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, на остальной территории синоптики прогнозируют ливневые дожди с грозами. Но не расстраивайтесь! Вместо вылазки на природу устройте день настольных игр, соберите с друзьями пазл на 1000 деталей или купите торт и проведайте родителей.

В субботу днем, 27 мая, в Киеве переменная облачность в утренние часы сменится облачностью с дождем во второй половине дня. Температура около 25 °C. Вечером похолодает до +12 градусов, дождя не будет.

Погода в воскресенье 28 мая

После субботних дождей на улице станет чуть прохладнее. В западных областях термометры покажут +18…+20 °С, в центральных, северных и восточных регионах - +19…+22 °С, на юге и юго-востоке - около +24 °С.

В западных, северных и центральных областях обойдется без дождя, а вот на юге и юго-востоке и востоке Украины возможны ливни с грозами. Заблаговременно скорректируйте свои планы на воскресенье с учетом этой информации, чтобы лишний раз не огорчаться.

В Киеве синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Градусник покажет днем +21 градус. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +10 градусов.