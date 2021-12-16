Похолодание и осадки: прогноз погоды на 14 апреля

06:15 14 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 14 апреля на большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя, на западе возможен мокрый снег.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.



В Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.



В Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +7...+10 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.



В Житомирской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +10...+13 °С.



В Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.



В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



Солнце взойдет в 6:05, а зайдет в 19:50. Долгота дня составит 13 ч 45 мин.