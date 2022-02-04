Похолодает, местами пройдет снег: прогноз погоды в Украине на 4 февраля

06:43 04 Февраль Киев, Украина

По данным Гидрометцентра в восточных и западных регионах возможны осадки в виде снега , на остальной территории страны без существенных осадков.

Во всех областях Украины, за исключением южных, на дорогах возможна гололедица. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Волынской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.



В Ровненской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.



В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.



В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.



В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.