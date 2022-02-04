Похолодает, местами пройдет снег: прогноз погоды в Украине на 4 февраля

По данным Гидрометцентра в восточных и западных регионах возможны осадки в виде снега, на остальной территории страны без существенных осадков.
Во всех областях Украины, за исключением южных, на дорогах возможна гололедица. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Волынской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Ровненской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Волынской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Ровненской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.
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