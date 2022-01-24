Погодный сюрприз: в Карпатах выпало 20 см снега

На погоду в Украине 9 мая повлиял холодный атмосферный фронт, который охватил большую часть территории страны еще вчера. Укргидрометцентр обещает украинцам на День Победы переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди, в западных областях и в отдельных районах на востоке возможны грозы.
На Западной Украине возможны ночные заморозки – температура воздуха ночью упадет до отметки в 0...-2 градуса. Зато днем ситуация нормализуется, и погода будет по-весеннему теплой – температура воздуха составит +17...+19 градусов.
Небо на Востоке Украины весь день будет затянуто облаками. Также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.
На Севере Украины ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Температура воздуха составит всего +14...+16 градусов.
На Юге небо будет ясным недолго, уже днем оно затянется тучами, которые продержатся до позднего вечера. Столбики термометров максимально покажут +15...+17 градусов.
В Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Температура воздуха в столице составит +13...+15 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 9 мая:
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +17...+19
- Ивано-Франковск – +17...+19
- Тернополь – +15...+17
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +15...+17
- Ровно – +15...+17
- Житомир – +14...+16
- Винница – +14...+16
- Одесса – +16...+18
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – +14...+16
- Сумы – +13...+15
- Полтава – +13...+15
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +13...+15
- Киев – +13...+15
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