Погодный сюрприз: в Карпатах выпало 20 см снега

На погоду в Украине 9 мая повлиял холодный атмосферный фронт, который охватил большую часть территории страны еще вчера. Укргидрометцентр обещает украинцам на День Победы переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди, в западных областях и в отдельных районах на востоке возможны грозы.

На Западной Украине возможны ночные заморозки – температура воздуха ночью упадет до отметки в 0...-2 градуса. Зато днем ситуация нормализуется, и погода будет по-весеннему теплой – температура воздуха составит +17...+19 градусов.

Небо на Востоке Украины весь день будет затянуто облаками. Также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.

На Севере Украины ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Температура воздуха составит всего +14...+16 градусов.

На Юге небо будет ясным недолго, уже днем оно затянется тучами, которые продержатся до позднего вечера. Столбики термометров максимально покажут +15...+17 градусов.

В Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Температура воздуха в столице составит +13...+15 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 9 мая: