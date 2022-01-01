Погода велит сидеть дома: в Украине дождь, мокрый снег и ветер

По прогнозу Укргидрометцентра, 1 января украинцев ожидает дождливая и ветренная погода. Именно под такую погоду хорошо отсыпаться после Новогодней ночи.

Хотя температура воздуха в Украине будет преобладать плюсовая, в некоторых областях будет мокрый снег. Кроме того, на всей территории страны будет сильный ветер северо-западного направления, вплоть до штормовых порывов.

В течение утра и дня 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем стихнут, – обещают синоптики.

Спасатели предупредили, что 1 – 4 января на реках бассейна Припяти из-за осадков и снеготаяния ослабится ледовый покров.

На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму – 1 уровень опасности, то есть желтый, – рассказали в ГСЧС.

Погода в регионах Украины

В западном регионе температура воздуха в среднем будет +5...+7 градусов. Кроме того, во всем регионе будет дождливо. Аналогичная погода будет также в центре и в восточных областях. Мокрый снег будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донеччине.

На юге страны также будет дождливая погода. Температура там будет колебаться в пределах +5...+7 градусов.

В Киеве в новогоднюю ночь будет идти дождь, однако днем 1 января осадки будут слабее.

Погода в городах Украины 1 января