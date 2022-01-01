Погода велит сидеть дома: в Украине дождь, мокрый снег и ветер

По прогнозу Укргидрометцентра, 1 января украинцев ожидает дождливая и ветренная погода. Именно под такую погоду хорошо отсыпаться после Новогодней ночи.
Хотя температура воздуха в Украине будет преобладать плюсовая, в некоторых областях будет мокрый снег. Кроме того, на всей территории страны будет сильный ветер северо-западного направления, вплоть до штормовых порывов.
В течение утра и дня 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем стихнут, – обещают синоптики.
Спасатели предупредили, что 1 – 4 января на реках бассейна Припяти из-за осадков и снеготаяния ослабится ледовый покров.
На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму – 1 уровень опасности, то есть желтый, – рассказали в ГСЧС.
Погода в регионах Украины
В западном регионе температура воздуха в среднем будет +5...+7 градусов. Кроме того, во всем регионе будет дождливо. Аналогичная погода будет также в центре и в восточных областях. Мокрый снег будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донеччине.
На юге страны также будет дождливая погода. Температура там будет колебаться в пределах +5...+7 градусов.
В Киеве в новогоднюю ночь будет идти дождь, однако днем 1 января осадки будут слабее.
Погода в городах Украины 1 января
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +6...+8
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +5...+7
- Винница – +5...+7
- Одесса – -1...+1
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +1...+3
- Луганск – -2...-4
- Харьков – +1...+3
- Киев – +4...+6
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