Погода в Украине в воскресенье не порадует: дождь, гроза и шквальный ветер

06:05 22 мая Киев, Украина

В воскресенье, 22 мая, погода в Украине все еще будут зависеть от циклона «Emmelinde». Во многих регионах будет довольно тапло, пройдут дожди и грозы. Ветер усилится. Во многих областях порывы будут достигать опасных значений в 15 – 20 м/с.

Погода по регионам:

В западных областях ночью без существенных осадков, днём в районе Полесья пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9 – 14 м/с, порывы, 17 – 22 м/с (I уровень опасности, жёлтый). Температура воздуха снизится: ночью +8…+13 °С, днём +13…+18 °С, на Закарпатье до +21 °С. В Карпатах ночью +4…+9 °С, днём +9…+14 °С.

В северных областях в течение суток ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в Киевской и Черниговской областях днём порывы, 15 – 20 м/с (I уровень опасности, жёлтый). Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +11…+16 °С.

В центральных регионах ночью без осадков, днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Ночью температура составит +11…+16 °С, днём +15…+20 °С.

В южных областях ночью пройдёт небольшой дождь, местами с грозой (за исключением Одесской области). Днём осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Минимальная температура ночью составит +13…+18 °С, максимальная днём +19…+24 °С, на юге Одесской обл. до +26 °С.

В восточных областях в течение суток периодически будут выпадать небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём воздух прогреется до +16…+21 °С.