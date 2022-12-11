Погода в Украине в субботу 10 декабря: облачно, дождливо и без морозов

В субботу, 10 декабря, погода в Украине будет пасмурной, и чуть ли не в каждом уголке страны будут идти дожди. И только на Западе будет снег.
Вместе с тем, украинцев ожидает отнюдь не зимняя температура, ведь минусов на градуснике не предсказывают даже ночью. Теплее всего традиционно будет на Юге Украины.
По данным Укргидрометцентра, без существенных осадков в субботу будет только в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет дождь с разной интенсивностью.
Так, в Киеве ожидают дождь утром и днем, пасмурную погоду и температуру, около 3–5 градусов тепла.
Такой же погода будет и на Севере государства.
В центральных областях и на Востоке страны прогнозируют небольшие осадки, и только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается дождь. Температура будет колебаться от +5 до +10 градусов.
На Юге Украины преимущественно будут несущественные осадки. Совершенно не зимняя температура будет достигать +11...+16 градусов тепла.
На Западе Украины прогнозируют мокрый снег и температуру, которая будет держаться около +4...+8 градусов. И только на Закарпатье будет теплее.
Погода в городах страны 10 декабря
Ужгород – +10...+12
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +9...+11
Симферополь – +14…+16
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +5...+7
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +7...+9
Луганск – +5...+7
Харьков – +6...+8
Киев – +3...+5
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