Погода в Украине в субботу 10 декабря: облачно, дождливо и без морозов

В субботу, 10 декабря, погода в Украине будет пасмурной, и чуть ли не в каждом уголке страны будут идти дожди. И только на Западе будет снег.

Вместе с тем, украинцев ожидает отнюдь не зимняя температура, ведь минусов на градуснике не предсказывают даже ночью. Теплее всего традиционно будет на Юге Украины.

По данным Укргидрометцентра, без существенных осадков в субботу будет только в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет дождь с разной интенсивностью.

Так, в Киеве ожидают дождь утром и днем, пасмурную погоду и температуру, около 3–5 градусов тепла.

Такой же погода будет и на Севере государства.

В центральных областях и на Востоке страны прогнозируют небольшие осадки, и только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается дождь. Температура будет колебаться от +5 до +10 градусов.

На Юге Украины преимущественно будут несущественные осадки. Совершенно не зимняя температура будет достигать +11...+16 градусов тепла.

На Западе Украины прогнозируют мокрый снег и температуру, которая будет держаться около +4...+8 градусов. И только на Закарпатье будет теплее.

Погода в городах страны 10 декабря

Ужгород – +10...+12

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +9...+11

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Киев – +3...+5