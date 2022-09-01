Погода в Украине в первый день осени

07:00 01 сентября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет теплая погода, кратковременные дожди ожидаются в южных и восточных областях, на остальной территории страны без осадков. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.

В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.

В Херсонской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.

В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.