Погода в Украине в первый день осени

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет теплая погода, кратковременные дожди ожидаются в южных и восточных областях, на остальной территории страны без осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Херсонской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии