Погода в Украине ожидается облачной с прояснениями

06:14 05 Апрель Киев, Украина

Сегодня по всей Украине ожидается облачная и ветренная погода, ветер юго-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется максимум до +12 °С.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.



В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +10...+12 °С.



В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.



В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +10...+12 °С.



В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +9...+11 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской и Сумской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.



В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.



В Херсонской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



Солнце взойдет в 6:23, а зайдет в 19:39. Долгота дня составит 13 ч. 16 мин.