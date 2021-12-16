Погода в Украине ожидается облачной с прояснениями

Сегодня по всей Украине ожидается облачная и ветренная погода, ветер юго-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется максимум до +12 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +10...+12 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +10...+12 °С.
В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +9...+11 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской и Сумской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.
Солнце взойдет в 6:23, а зайдет в 19:39. Долгота дня составит 13 ч. 16 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +10...+12 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +10...+12 °С.
В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +9...+11 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской и Сумской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.
Солнце взойдет в 6:23, а зайдет в 19:39. Долгота дня составит 13 ч. 16 мин.
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