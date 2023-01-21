Погода в Украине: на выходных станет немного холоднее

По данным синоптиков 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается +1+5 °С. Ветер в субботу будет сильным, в воскресенье стихнет до умеренного.

Суббота, 21 января:

В западных областях ночью ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождём. Днём местами небольшой дождь. В Карпатах сильный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +2…+7 °С; в Карпатах в течение суток около 0 °С.

В северной части без существенных осадков, только днём в Киевской области местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём -1…+4 °С.

В центральных областях без существенных осадков, только в Черкасской области утром и днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +1…+6 °С.

На юге Украины осадков в течение суток не предвидится, только в Одесской области ночью и утром местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, днём +6…+11 °С, в Крыму и на юге Одесской области +12…+16 °С.

В восточной части страны погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -6…-1 °С, днём будет колебаться в пределах -2…+3 °С.

В Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°С, днем +4 °С.

Воскресенье, 22 января:

Осадков в Украине не предвидится за исключением западных областей, где в дневное время местами пройдёт небольшой дождь. Ветер в стране преимущественно восточной четверти, 5 – 10 м/с. На дорогах западных областей местами гололедица. Температура воздуха в ночное время составит -1…+4 °С, в восточной половине -4…+1 °С, в Крыму и Одесской области +2…+7 °С. Днём воздух прогреется до +2…+7 °С, в Крыму и Одесской области до +8…+13 °С.

В Киеве в воскресенье ночью ожидается +1°С, а днем +3°С, пасмурно, сплошная облачность.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 19 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдения максимальная температура воздуха поднялась до 10,0 °С. Таким образом, температура превысила предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,2 °С.

Это уже тринадцатый температурный рекорд с начала года. По три температурных рекорда в Киеве были зафиксированы 1, 2 и 3 января. Еще три рекорда были обновлены 18 января.