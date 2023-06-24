Погода в Украине на выходных: дожди, грозы и жара

По данным синоптиков, 24 и 25 июня в Украине ожидаются сложные погодные условия с дождями, грозами и шквальным ветром. На западе и в центре страны дожди будут сильные, с выпадением града, а также усилением ветра при грозах до штормовых значений.

Особенно жарко будет в центральных и южных областях. Впервые с начала года здесь столбики термометров могут местами достигнуть отметки в +35 °С, а также будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Суббота, 24 июня:

В западных областях пройдут дожди, в отдельных районах сильные ливни. Местами крупный град и шквалы, 19 – 24 м/с. Погодные условия опасные, следует быть предельно внимательными. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днём +22…+27 °С.

В северных областях в течение суток местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, в Киевской области местами сильные ливни и град. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +28…+33 °С.

На юге Украины ночью без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +29…+34 °С, на юге Одесской области до +35 °С.

В восточной части страны ночью местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза. Днём кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +26…+31 °С.

В Киеве температура воздуха поднимется до 27 градусов. Ожидается очень сильный ветер со скоростью до 15 километров в секунду, то есть под деревьями машины лучше не парковать. Также синоптики сообщают о большой вероятности дождя днем и ливнях ночью.

Воскресенье, 25 июня:

В западных областях ночью пройдут умеренные дожди с грозами, днём местами кратковременные дожди. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +20…+25 °С.

В северных областях ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днём умеренные, местами значительные дожди. Грозы, местами шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +20…+25 °С.

В центральных областях в течение суток дожди с грозами, днём местами сильные осадки. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +22…+27 °С.

На юге Украины пройдут дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 м/с. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +25…+30 °С, в Крыму до +33 °С.

В Киеве также будут дожди. Температура опустится до 23 градусов днем и 16-ти – ночью. Снова ожидается сильный ветер.