Погода в Украине на выходные: усиление жары и без существенных осадков

По прогнозу синоптиков, на выходных 19-20 августа в большинстве областей Украины ожидается возвращение аномальных температур. Наиболее жаркая погода традиционно будет наблюдаться в южных и восточных регионах. Здесь столбики термометров в дневные часы повысятся до +36…+38 °С. условия для дождей будут отсутствовать. Исключением станет Карпатский регион, а 20 августа также северные области, где в дневные часы могут наблюдаться локальные грозы.

Суббота, 19 августа:

В западных областях без существенных осадков, только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди с грозами, днём местами ливни в сопровождении града. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +28…+33 °С. В Карпатах ночью +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +28…+33 °С.

В центральной части страны малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +31…+36 °С.

В южной половине ожидается сухая и жаркая погода. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +32…+37 °С.

В восточных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +30…+35 °С.

Воскресенье, 20 августа:

В западных областях ночью без осадков, днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.

В северных областях ночью и во второй половине дня местами пройдут локальные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с, при грозах местами шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днём +30…+35 °С.

В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +32…+37 °С.

В южных областях солнечная и жаркая погода. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днём +33…+38 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +32…+37 °С.