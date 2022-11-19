Погода в Украине на выходные станет неустойчивой и местами сложной

Уже в субботу очередной активный южный циклон испортит погоду в большинстве областей Украины. Погода станет неустойчивой и местами сложной. При этом, температура воздуха распределится крайне неравномерно. Ожидаемые условия погоды могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также нарушить движение транспорта в отдельных регионах.

Суббота, 19 ноября:

В западных областях ночью пройдёт снег, на Закарпатье и Буковине с дождём; днём без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3…+2 °С.

В северной части сложные погодные условия: сильный снег (на юге Киевской и Сумской областей мокрый снег с дождём, налипание мокрого снега), метель, местами снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северный, 7 – 12 м/с, утром и днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -3…+2 °С.

В центральных областях ночью и утром пройдут умеренные, местами значительные осадки (преимущественно дождь), местами гололёд; днём небольшой дождь, слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +4…+12 °С.

На юге Украины ночью и утром пройдёт умеренный, местами значительный дождь, местами с грозами. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7 – 12 м/с, местами порывы и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днём +11…+16 °С, в Крыму местами до +18…+20 °С.

В восточной части утром и днём пройдёт значительные осадки преимущественно в виде дождя, в Харьковской области местами мокрый снег и гололёд. Ветер восточный с переходом вечером на западный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °С, в Харьковской обл. до -7 °С; днём воздух прогреется до +4…+9 °С, на Донбассе +10…+13 °С.

В Киеве стоит ожидать снижение температуры воздуха до минусовой отметки, умеренные порывы северо-западного ветра и умеренный мокрый снег в течение дня. Ночью будет облачно и возможны заморозки. Температура: днем +1…-1 °С; ночью -1…-5 °С. Скорость ветра: до 7 метров в секунду. Вероятность осадков: днем почти 100%.

Воскресенье, 20 ноября:

В западных областях преимущественно без осадков, только на Подолье и Буковине ночью и в первой половине дня пройдёт небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный / юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-2 °С, на Закарпатье и Буковине 0…+3 °С. Днём воздух прогреется до -2…+3 °С, на Закарпатье +4…+9 °С.

В северной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -10…-5 °С, днём -5…0 °С.

В центральных областях пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +1…+6 °С.

На юге Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди. Возможны туманы. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +6…+11 °С, в Крыму и на юге Херсонской обл. +13…+18 °С.

В восточной части ночью без существенных осадков, утром и днём умеренный дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём 0…+5 °С.

В Киеве ожидается морозная погода со слабыми порывами восточного ветра и осадками. Ночью синоптики прогнозируют снежно-ледяной туман, а в течение дня возможен снег с перерывами. Температура: днем 0…-2 °С; ночью -2…-5 °С. Скорость ветра: до 4 метров в секунду. Вероятность осадков: днем больше 70%.