Погода в Украине на выходные: дождь, гроза и шквальный ветер

В выходные, 21–22 мая погода в Украине будут зависеть от активного циклона «Emmelinde», который принесет большей части территории страны дожди, местами грозы и шквалистые усиления ветра. Кроме того, будут ощущаться колебания температуры воздуха и атмосферного давления. Также усилится ветер, особенно в воскресенье. Во многих областях порывы будут достигать опасных значений в 15 – 20 м/с.

Тем не менее, в большинстве западных и центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Осадки в этих регионах будут менее интенсивными, а температура воздуха достаточно высокой. Поэтому напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности и обращения с огнём в лесных массивах.

Прогноз погоды на субботу, 21 мая:

В западных областях ночью без существенных осадков. Утром и днём ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7 – 12 м/с, утром и днём усилится с порывами до 17 – 22 м/с (Iуровень опасности, жёлтый). Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +20…+25 °С. В Карпатах ночью +7…+12 °С, днём +15…+20 °С.

В северных областях ночью пройдёт небольшой дождь. Днём ожидаются умеренные дожди, местами с грозами и шквалами. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 5 – 10 /с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14 °С, днём воздух прогреется до +19…+24 °С.

В центральных регионах Украины ночью без существенных осадков, утром и днём ожидаются дожди, местами в сопровождении гроз и шквалов. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха составит +10…+15 °С, днём воздух прогреется до +22…+27 °С.

На юге Украины ночью осадков не ожидается. Днём местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, днём отдельные порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха составит +11…+16 °С, днём столбики термометров покажут +23…+28 °С, в Одесской области до +31 °С.

В восточных областях ночью пройдёт небольшой дождь. Днём без существенных осадков. Вечером вновь начнутся дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +19…+24 °С.