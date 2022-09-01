Погода в Украине на выходные 20 – 21 августа 2022: грозовые дожди и жара

09:26 20 августа Киев, Украина

Как сообщает Укргидрометцентр, в течение выходных в большинстве областей страны ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз, града и порывистого ветра.

Практически по всей Украине температурный фон ожидается выше нормы на 3 – 5 °С.

Суббота, 20 августа:

В западных областях в течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

В северной части Украины в течение суток местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +24…+29 °С.

В центральных областях ночью осадков не ожидается, днём пройдут кратковременные дожди с грозами, местами не исключено выпадение града и сильные ливни. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +27…+32 °С.

В южных областях ночью преимущественно без осадков, днём в Крыму и Приазовье кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +17…+22 °С, днём +29…+34 °С.

На востоке Украины ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +27…+32 °С.

В Киеве 20 августа ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Воскресенье, 21 августа:

В западной части ночью без осадков, днём в Карпатах и на Закарпатье пройдут грозовые дожди, местами сильные. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

На севере Украины в течение суток ожидаются кратковременные дожди в сопровождении гроз. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных областях местами ожидаются дожди с грозами. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём воздух прогреется до +27…+32 °С.

На юге Украины местами пройдут грозовые ливни, в Приазовье интенсивные. Ветер преимущественно восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +29…+34 °С.

В восточных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +28…+33 °С.

В воскресенье, 21 августа, в Киеве будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.