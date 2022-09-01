Погода в Украине на выходные 13 – 14 августа 2022

По сообщению Укргидрометцентра на выходные в Украине станет заметно жарче в восточных, южных и центральных областях, а также на востоке усилится ветер, скорость которого местами будет достигать опасных значений (до 15 – 20 м/с).

В то же время, в южной, юго-западной и западной частях страны стоит ждать ливневых дождей с грозами, а температурный фон окажется заметно ниже, чем на Левобережье, особенно в дневное время суток.

Суббота, 13 августа:

В западных областях ожидаются дожди с грозами, днём в отдельных районах вероятны сильные ливни, выпадение града и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +24…+29 °С.

На севере Украины ночью, днём также в Киевской и Черниговской областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время +18…+23 °С, днём воздух прогреется до +28…+33 °С.

В центральном регионе (кроме Полтавской области) в течение суток местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днём в отдельных районах возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +18…+23 °С, днём +30…+35 °С.

В южных областях местами в течение суток пройдут дожди с грозами, днём в Николаевской и на севере Одесской области вероятны сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +31…+36 °С.

На востоке Украины в субботу ожидается сухая и жаркая погода. Ветер восточный, 7 – 12 м/с, днём отдельные порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +20…+25 °С, днём +32…+37 °С.

Воскресенье, 14 августа:

В западных областях сохранится дождливая погода с комфортной температурой. В дневное время на Буковине и Прикарпатье вероятны сильные ливни с градом и местами шквалами, 15 – 20 м/с. Ветер в регионе восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +26…+31 °С.

На севере Украины местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +19…+24 °С, днём +29…+34 °С.

В центральных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25 °С, днём +29…+34 °С.

На юге Украины пройдут грозовые дожди, в Николаевской области местами сильные ливни. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25 °С, днём +29…+34 °С.

В восточных областях сохранится жаркая погода без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 °С, днём +32…+37 °С.

А на украинской полярной станции "Академик Вернадский" уже около недели не утихают метели и станцию постоянно засыпает снегом. Сейчас высота снежного покрова на острове Галиндез, где находится станция, составляет более 2,2 м, а некоторые сугробы достигли пяти метров.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.