Погода в Украине на вторник, 23 ноября

08:18 23 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня по всей территории страны сохранится пасмурная погода , при этом существенно похолодает, температура воздуха упадет на несколько градусов. Ночью и днем возможен мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 23 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, ночью дождь, днем мокрый снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.



В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+4 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, ночью возможен дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью _1...+1 °С, днем +2...+4 °С.



В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+4 °С.



В Хмельницкой области облачно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.



В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.



Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.



В Сумской и Черниговской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, возможен дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.



В Луганской и Донецкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+4 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +4...+6 °С.



В Херсонской и Николаевской областях пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.



В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.



Солнце взойдет в 7:25, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч. 38 мин.