Погода в Украине на вторник, 23 ноября

Сегодня по всей территории страны сохранится пасмурная погода, при этом существенно похолодает, температура воздуха упадет на несколько градусов. Ночью и днем возможен мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, северо-восточный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, ночью дождь, днем мокрый снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+4 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, ночью возможен дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью _1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Хмельницкой области облачно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.
В Сумской и Черниговской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, возможен дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской и Николаевской областях пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
Солнце взойдет в 7:25, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч. 38 мин.
В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, ночью дождь, днем мокрый снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+4 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, ночью возможен дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью _1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Хмельницкой области облачно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.
В Сумской и Черниговской областях пасмурно, возможны дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, возможен дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской и Николаевской областях пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
Солнце взойдет в 7:25, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч. 38 мин.
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