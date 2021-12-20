Погода в Украине на вторник, 16 ноября

07:02 16 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня по всей территории страны ожидается сухая, солнечная погода, без осадков. Ветер восточный , юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +6 °С. Ночью в западных и северных областях местами туман.

Прогноз погоды на 16 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.



В Черкасской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +2...+4 °С.



В Полтавской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.



В Волынской области солнечно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +6...+8 °С.



В Ровненской и Хмельницкой областях солнечно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.



В Тернопольской области солнечно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.



В Черновицкой области облачно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.



В Закарпатской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.



В Житомирской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +1...+3 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.



В Луганской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.



В Донецкой области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +2...+4 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.



В Херсонской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.



В Николаевской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.



В Одесской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.



В Автономной Республике Крым солнечно, без осадков. С. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.



В Киеве солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.



Солнце взойдет в 7:13, а зайдет в 16:12. Долгота дня составит 8 ч. 59 мин.