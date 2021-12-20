Погода в Украине на вторник, 16 ноября

07:02 16 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня по всей территории страны ожидается сухая, солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +6 °С. Ночью в западных и северных областях местами туман. 
Прогноз погоды на 16 ноября:
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.

В Черкасской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +2...+4 °С.

В Полтавской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.

В Волынской области солнечно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +6...+8 °С.

В Ровненской и Хмельницкой областях солнечно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.

В Тернопольской области солнечно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Закарпатской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.

В Житомирской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +1...+3 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Луганской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.

В Донецкой области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +2...+4 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.

В Херсонской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

В Николаевской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.

В Одесской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.

В Автономной Республике Крым солнечно, без осадков. С. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.

В Киеве солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Солнце взойдет в 7:13, а зайдет в 16:12. Долгота дня составит 8 ч. 59 мин.