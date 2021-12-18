Погода в Украине на среду, 24 ноября

Сегодня по всей территории страны синоптики прогнозируют сухую, солнечную погоду. Температура воздуха будет держаться днем до .+6 °С. Ветер западный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Черкасской и Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1…+2 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
В Николаевской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.
Солнце взойдет в 07:26, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч 37 мин.
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