Погода в Украине на среду, 17 ноября

07:25 17 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня, 17 ноября по всей территории страны будет сухая, морозная осеняя погода без осадков . Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Максимальная температура днем +5 °С. И только в Автономной Республике столбик термометра поднимется до +14 °С.

Прогноз погоды на 17 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +2...+5 °С.



В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.



В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.



В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +2...+5 °С.



В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.



В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.



В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +2...+5 °С.



В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +0...+3 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -1...+2 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.



В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +2...+5 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.



В Николаевской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +5...+8 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.



В Автономной Республике небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Киеве ясно, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.



Солнце взойдет в 7:15, а зайдет в 16:09. Долгота дня составит 8 ч 54 мин.