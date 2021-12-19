Погода в Украине на пятницу, 26 ноября

07:02 26 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня, 26 ноября синоптики обещают сухую, морозную погоду. В центральных и южных областях будет стоять солнечная погода, а в западных и северных регионах пасмурно, но без осадков . Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. На дорогах ночью и утром возможна гололедица.

Прогноз погоды на 26 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.



В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +2...+5 °С.



В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.



В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.



В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.



В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.



В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.



В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.



В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



В Сумской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +2...+5 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 °С, днем +1...+4 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +8...+11 °С.



В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.



В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.



В Автономной Республике ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.



Солнце взойдет в 7:29, а зайдет в 16:00. Долгота дня составит 8 ч 31 мин.