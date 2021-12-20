Погода в Украине на пятницу, 19 ноября

Сегодня по всей территории Украины будет пасмурная, ветренная погода. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным синоптиков в северных регионах выпадет снег, в центральных и западных – дожди, южный регион- без существенных осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
Солнце взойдет в 07:19, а зайдет в 16:08. Долгота дня составит 8 ч 49 мин.
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
Солнце взойдет в 07:19, а зайдет в 16:08. Долгота дня составит 8 ч 49 мин.
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