Погода в Украине на понедельник, 29 ноября

Сегодня практически по всей Украине сохранится пасмурная и дождливая погода. Дождя не предвидется только в северном и восточном регионе страны. В западных областях ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах местами сильные осадки. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.
В Черкасской и Полтавской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +4...+6 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.
В Луганской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +13...+15 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +12...+14 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +12...+14 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +7...+ 9 °С.
Солнце взойдет в 7:33, а зайдет в 15:59. Долгота дня составит 8 ч. 26 мин.
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.
В Черкасской и Полтавской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +4...+6 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.
В Луганской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +13...+15 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +12...+14 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +12...+14 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +7...+ 9 °С.
Солнце взойдет в 7:33, а зайдет в 15:59. Долгота дня составит 8 ч. 26 мин.
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