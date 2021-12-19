Погода в Украине на понедельник, 22 ноября

07:41 22 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня по всей Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков . Только на западе страны и в юго-восточных областях вероятно выпадение осадков в виде дождя. Средняя температура днем +10 °С.

Прогноз погоды на 22 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.



В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+9 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.



В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.



В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.



В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.



В Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.



В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.



В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.



В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.



В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.



В Луганской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +9...+11 °С.



В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.



В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +11...+13 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.



В Автономной Республике Крым солнечно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



В Киеве облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



Солнце взойдет в 7:23, а зайдет в 16:05. Долгота дня составит 8 ч. 42 мин.