Погода в Украине на понедельник, 22 ноября

07:41 22 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня по всей Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Только на западе страны и в юго-восточных областях вероятно выпадение осадков в виде дождя. Средняя температура днем +10 °С.
Прогноз погоды на 22 ноября:
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.

В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.

В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.

В Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Луганской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +9...+11 °С.

В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.

В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +11...+13 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

В Автономной Республике Крым солнечно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

Солнце взойдет в 7:23, а зайдет в 16:05. Долгота дня составит 8 ч. 42 мин.