Погода в Украине на понедельник, 15 ноября

05:58 15 Ноябрь Киев, Украина

В понедельник по всей Украине ожидается сухая, малооблачная погода, без осадков. И только в некоторой части западных областей и на полуострове Крым солнце так и не покажется из-за туч. Ночью и утром во всех областях понижение темпертуры до -3 °С. На дорогах возможен сильный туман. Видимость 200-500 м. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 15 ноября:
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +7...+9 °С.

В Черкасской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.

В Полтавской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.

В Кировоградской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.

В Днепропетровской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.

В Тернопольской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.

В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.

В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.

В Херсонской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.

Солнце взойдет в 7:11, а зайдет в 16:13. Долгота дня составит 9 ч. 02 мин.