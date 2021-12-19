Погода в Украине на понедельник, 15 ноября

05:58 15 Ноябрь Киев, Украина

В понедельник по всей Украине ожидается сухая, малооблачная погода без осадков . И только в некоторой части западных областей и на полуострове Крым солнце так и не покажется из-за туч. Ночью и утром во всех областях понижение темпертуры до -3 °С. На дорогах возможен сильный туман. Видимость 200-500 м. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 15 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +7...+9 °С.



В Черкасской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.



В Полтавской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.



В Кировоградской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.



В Днепропетровской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области солнечно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.



В Тернопольской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.



В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.



В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.



В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.



В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.



В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.



В Херсонской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.



Солнце взойдет в 7:11, а зайдет в 16:13. Долгота дня составит 9 ч. 02 мин.