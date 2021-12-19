Погода в Украине на четверг, 25 ноября

08:16 25 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня по всей территории страны синоптики обещают сухую, солнечную погоду. В северных, западных и центральных областях ожидается усиление ветра 5-10 м/с. Температура воздуха как и вчера сохранится днем до +6 °С. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Прогноз погоды на 25 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.



В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.



В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.



В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.



В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



В Сумской области облачно с проясненями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.



В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.



В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.



В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.



В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.



Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 16:02. Долгота дня составит 8 ч 34 мин.