Погода в Украине на четверг, 25 ноября

Сегодня по всей территории страны синоптики обещают сухую, солнечную погоду. В северных, западных и центральных областях ожидается усиление ветра 5-10 м/с. Температура воздуха как и вчера сохранится днем до +6 °С. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Сумской области облачно с проясненями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 16:02. Долгота дня составит 8 ч 34 мин.
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Сумской области облачно с проясненями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 16:02. Долгота дня составит 8 ч 34 мин.
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