Погода в Украине на четверг, 18 ноября

Сегодня по всей территории страны сохранится сухая, солнечная погода . Исключением будет Одесская область, там синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и утром в западных областях местами туман.



Прогноз погоды на 18 ноября:

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +4...+6 °С.



В Кировоградской и Черкасской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +2...+4 °С.



В Днепропетровской области солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.



В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.



В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +2...+4 °С.



В Тернопольской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.



В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +3...+5 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +2...+4 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.



В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +7...+9 °С.



В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +3...+5 °С.



Солнце взойдет в 7:16, а зайдет в 16:09. Долгота дня составит 8 ч. 53 мин.