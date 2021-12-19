Погода в Украине на четверг, 18 ноября

Сегодня по всей территории страны сохранится сухая, солнечная погода. Исключением будет Одесская область, там синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Прогноз погоды на 18 ноября:
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +2...+4 °С.
В Днепропетровской области солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +2...+4 °С.
В Днепропетровской области солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +2...+4 °С.
В Тернопольской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +2...+4 °С.
В Тернопольской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +3...+5 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +2...+4 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +1...+3 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем +2...+4 °С.
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +2...+4 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +7...+9 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +3...+5 °С.
Солнце взойдет в 7:16, а зайдет в 16:09. Долгота дня составит 8 ч. 53 мин.
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