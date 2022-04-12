Погода в Украине на 12 апреля: пасмурно, дождливо и ветрено

06:16 12 апреля Киев, Украина

Во вторник в стране будет наблюдаться крайне разнообразная погода. По данным синоптиков, в Карпатах ночью будет до -6 °С, тогда как на востоке Украины столбики термометров днём поднимутся до отметки +21 °С. Осадки в виде дождя вероятны на севере страны, на востоке и западе возможен мокрый снег. В южных и центральных регионах дожди следует ожидать ночью. Ветер будет порывистым на большей части территории Украины, исключение – западные области.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +10...+13 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +18...+21 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 6-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 06:10, а зайдет в 19:47. Долгота дня составит 13 ч 37 мин.