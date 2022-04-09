Погода в Украине 9 апреля: по-весеннему тепло, дожди на северо-западе

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 9 апреля, почти во всех областях Украины ожидается по-весеннему теплая погода. Прохладнее будет лишь на севере.

Максимально воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов.

В других центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Только в Одессе столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.

Свежим и прохладным воздух будет и в Киеве – +12...+14 градусов. Также прогнозируют дождь и днем, и ночью. Южный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Дождь прогнозируется в следующих городах:

Ужгород;

Львов;

Луцк;

Ровно;

Тернополь;

Ивано-Франковск;

Житомир;

Киев;

Чернигов;

Сумы;

Винница;

Черновцы;

Хмельницкий;

Черновцы.

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.

Прогноз погоды в городах Украины 9 апреля