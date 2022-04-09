Погода в Украине 9 апреля: по-весеннему тепло, дожди на северо-западе

07:22 09 апреля Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 9 апреля, почти во всех областях Украины ожидается по-весеннему теплая погода. Прохладнее будет лишь на севере.

Максимально воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов.

В других центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Только в Одессе столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.

Свежим и прохладным воздух будет и в Киеве – +12...+14 градусов. Также прогнозируют дождь и днем, и ночью. Южный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Дождь прогнозируется в следующих городах:

  • Ужгород;
  • Львов;
  • Луцк;
  • Ровно;
  • Тернополь;
  • Ивано-Франковск;
  • Житомир;
  • Киев;
  • Чернигов;
  • Сумы;
  • Винница;
  • Черновцы;
  • Хмельницкий;
  • Черновцы.

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.

Прогноз погоды в городах Украины 9 апреля

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – + 13...+15
  • Житомир – +14...+16
  • Винница– + 20...+22
  • Одесса– + 13...+15
  • Николаев – +19...+21
  • Херсон– + 19...+21
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +19...+21
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – + 11...+13
  • Сумы – +12...+14
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – + 19...+21
  • Запорожье – +18...+20
  • Донецк – + 17...+19
  • Луганск – +18...+20
  • Харьков – +18...+20
  • Киев – + 12...+14

Прогноз погоды на 9 апреля от Укргидрометцентра