Погода в Украине 9 апреля: по-весеннему тепло, дожди на северо-западе

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 9 апреля, почти во всех областях Украины ожидается по-весеннему теплая погода. Прохладнее будет лишь на севере.
Максимально воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов.
В других центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Только в Одессе столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.
Свежим и прохладным воздух будет и в Киеве – +12...+14 градусов. Также прогнозируют дождь и днем, и ночью. Южный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Дождь прогнозируется в следующих городах:
- Ужгород;
- Львов;
- Луцк;
- Ровно;
- Тернополь;
- Ивано-Франковск;
- Житомир;
- Киев;
- Чернигов;
- Сумы;
- Винница;
- Черновцы;
- Хмельницкий;
- Черновцы.
В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.
Прогноз погоды в городах Украины 9 апреля
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +11...+13
- Ровно – + 13...+15
- Житомир – +14...+16
- Винница– + 20...+22
- Одесса– + 13...+15
- Николаев – +19...+21
- Херсон– + 19...+21
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +19...+21
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – + 11...+13
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +18...+20
- Днепр – + 19...+21
- Запорожье – +18...+20
- Донецк – + 17...+19
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +18...+20
- Киев – + 12...+14
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