Погода в Украине 7 апреля будет теплая и солнечная

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 7 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Воздух в большинстве областей прогреется до +13...+19 градусов. Ветер будет оставаться порывистым. Дождей в большинстве регионов не предусматривают, лишь небольшие – на Волыни, в Ровненской, Львовской и Закарпатской областях.
Теплой и солнечной 7 апреля погода будет во всех областях. Столбики термометров в среднем будут достигать +16...+18 градусов. Немного прохладнее будет на Юге – +14...+16 градусов.
В Киеве также будет солнечно и без дождей, воздух прогреется до +17...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины 7 апреля
- Ужгород – +16...+18
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +16...+18
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +16...+18
- Луцк – +15...+17
- Ровно – +17...+19
- Житомир – +16...+18
- Винница – +16...+18
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +14...+16
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +16...+18
- Чернигов – +16...+18
- Сумы – +14...+16
- Полтава – +16...+18
- Днепр – +16...+18
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +16...+18
- Киев – +17...+19
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