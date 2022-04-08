Погода в Украине 7 апреля будет теплая и солнечная

07:11 07 апреля Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 7 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Воздух в большинстве областей прогреется до +13...+19 градусов. Ветер будет оставаться порывистым. Дождей в большинстве регионов не предусматривают, лишь небольшие – на Волыни, в Ровненской, Львовской и Закарпатской областях.

Теплой и солнечной 7 апреля погода будет во всех областях. Столбики термометров в среднем будут достигать +16...+18 градусов. Немного прохладнее будет на Юге – +14...+16 градусов.

В Киеве также будет солнечно и без дождей, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины 7 апреля

  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +16...+18
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +16...+18
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +16...+18
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +14...+16
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – +14...+16
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 7 апреля от Укргидрометцентра