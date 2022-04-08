Погода в Украине 7 апреля будет теплая и солнечная

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 7 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Воздух в большинстве областей прогреется до +13...+19 градусов. Ветер будет оставаться порывистым. Дождей в большинстве регионов не предусматривают, лишь небольшие – на Волыни, в Ровненской, Львовской и Закарпатской областях.

Теплой и солнечной 7 апреля погода будет во всех областях. Столбики термометров в среднем будут достигать +16...+18 градусов. Немного прохладнее будет на Юге – +14...+16 градусов.

В Киеве также будет солнечно и без дождей, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины 7 апреля