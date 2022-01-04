Погода в Украине 4 января пасмурная и ветреная, в большинстве регионов дожди

Сегодня по всей территории страны ожидается пасмурная и дождливая погода, в северо-восточных областях возможен мокрый снег. Метеорологи предупреждают об усилении ветра: ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. В западных областях ночью и восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-28 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +3...+5 °С.

В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

В Тернопольской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6...+8 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +3...+5 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем +1...+3 °С.

В Черниговской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+3 °С.

В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+3 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.

В Одесской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.

В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.

В Киеве пасмурно, вечером возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом в южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью около +4 °С, днем +4…+5 °С.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:08. Долгота дня составит 8 ч. 10 мин.