Погода в Украине 20 декабря будет пасмурной и дождливой, возможен мокрый снег

06:24 20 Декабрь Киев, Украина

Сегодня, 20 декабря погода в Украине будет облачной и с осадками. Температура воздуха во всех регионах приблизится к 0 °С, высокая вероятность дождя с мокрым снегом, утром и в ночное время возможна гололедица



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.



В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях пасмурно, снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем-2...+1 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем -1...+2 °С.



В Черниговской и Сумской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -2...+1 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.



В Луганской и Донецкой областях пасмурно, снег с дождем. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем -1...+2 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.



В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.



В Запорожской области пасмурно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.



В Киеве пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.



Солнце взойдет в 07:55, а зайдет в 15:56. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.