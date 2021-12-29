Погода в Украине 29 декабря: на северо-востоке пройдут дожди с мокрым снегом, на остальной территории гололедица

Погода в Украине 29 декабря будет облачной с большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер немного стихнет, температура воздуха будет колебатьсяв пределах от -11 до -2 °С.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -6...-3 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -5...-2 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -6...-3 °С.

В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -5...-2 °С.

В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -5...-2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.

В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.

В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

В Автономной Республике пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:01. Долгота дня составит 8 ч 3 мин.