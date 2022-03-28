Погода в Украине 28 марта будет теплой и солнечной. Без осадков

06:04 28 марта Киев, Украина

В понедельник на большей части территории Украины будет солнечно. Осадков в этот день не ожидается. Ночные температуры практически везде опустятся до минусовых отметок. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +10...+12 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +7...+9 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +7...+9 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +13...+15 °С.

В Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +13...+15 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +14...+16 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +12...+16 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +10...+12 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +6...+8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +7...+9 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +7...+9 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…0 °С, днем +6...+8 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.

Солнце взойдет в 6:42, а зайдет в 19:23. Долгота дня составит 12 ч. 40 мин.