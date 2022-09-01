Погода в Украине 27-28 августа: жарко и солнечно

Последние августовские выходные будут жаркими и солнечными, исключениями станут несколько областей, где возможны локальные дожди и незначительное снижение температуры.

На востоке и юго-востоке остается сильным юго-восточный ветер.

Погода в субботу 27 августа

В субботу на Волыни, Житомирщине, Винницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях столбики термометров покажут +29…+31 °С. И это еще можно считать прохладой, поскольку в Крыму и южных регионах страны ожидается до +32 °С, а в Луганской, Харьковской, Донецкой, Киевской областях и на Закарпатье - +33 ... +34 °С. Ночная температура - +17...+20 °С.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Луганской областях.

В Киеве 27 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха в течение дня около 30 градусов.

Погода в воскресенье 28 августа

В воскресенье жара не отступит. В Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Кировоградской областях, Волыни и Закарпатье ожидаются +30…+32 °С. В Крыму, на юге, востоке и юго-востоке воздух раскалится до +32…+34 °С.

Жителям Одесской, Николаевской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областей следует внести в свои планы коррективы на грозу. Ночью столбики термометров покажут +18…+21 °С.

В воскресенье в столице вероятность локального дождя, но температура воздуха еще будет высокой. Ощутимо похолодает 31 августа и 1 сентября.