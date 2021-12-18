Погода в Украине 25 марта: облачно, с большой вероятностью осадков

06:05 25 Март Киев, Украина

Сегодня, 25 марта синоптики обещают по всей территории Украины переменную облачность, с высокой вероятностью осадков. Максимально воздух прогреется на западе и севере страны, там ожидается до +10 °С.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +5...+8 °С.



В Кировоградской и Полтавской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.



В Черкасской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.



В Днепропетровской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +7...+10 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +6...+9 °С.



В Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +6...+9 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +7...+10 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +6...+9 °С.



В Сумской и Черниговской областях области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +6...+9 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.



В Донецкой и Луганской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.



Южный регион Украины

В Николаевской и Одесской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



В Запорожской и Херсонской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.



Солнце взойдет в 5:48, а зайдет в 18:18. Долгота дня составит 12 ч 30 мин.