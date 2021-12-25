Погода в Украине 25 декабря: потепление, усиление ветра и дождь с мокрым снегом

Сегодня украинцев всех регионов ожидает значительное потепление, дожди и мокрый снег . Синоптики предупреждают, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможны метели, усиление ветра, обильные снегопады.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Полтавской и Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.

В Житомирской области переменная облачность, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

В Луганской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Автономной Республике пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

Солнце взойдет в 7:57, а зайдет в 15:58. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.