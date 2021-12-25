Погода в Украине 25 декабря: потепление, усиление ветра и дождь с мокрым снегом

- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Полтавской и Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.
В Житомирской области переменная облачность, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.
В Луганской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
Солнце взойдет в 7:57, а зайдет в 15:58. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.
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