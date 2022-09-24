Погода в Украине 24-25 сентября: небольшие дожди и заморозки

В ближайшие двое суток на большей части территории Украины существенных осадков не предвидится, лишь в дневное время субботы в отдельных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные часы на Правобережье при прояснениях местами возможны заморозки на поверхности почвы. А среднесуточная температура ожидается на 3 – 5 °С ниже нормы.

Суббота, 24 сентября:

В западной части страны на фоне гребня высокого давления осадков не ожидается, только днём в Винницкой области пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3 °С; днём воздух прогреется до +11…+16 °С. В Карпатах ночью около 0 °С, днём +3…+8 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, днём на фоне тыловой части уходящего циклона пройдут небольшие дожди. Ветер западный / северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +10…+15 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, утром и днём небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +4…+9 °С, днём +10…+15 °С.

На юге Украины ночью без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4…+9 °С, днём +13…+18 °С, в Приазовье до +20 °С.

В восточной части ночью без осадков. Днём в Харьковской области пройдёт небольшой дождь, на остальной территории региона без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4…+9 °С, днём +12…+17 °С.

В Киеве в субботу, 24 сентября, есть вероятность небольшого дождя, порывистого северо-западного ветра, и температура воздуха не будет превышать 12-13°.

Воскресенье, 25 сентября:

В западном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +13…+18 °С. В Карпатах ночью около 0 °С, днём +5…+10 °С.

На севере Украины осадков не ожидается. Ветер западный, 7 – 12 м/с, днём в Сумской области порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3° С; днём +10…+15 °С.

В центральных областях также без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3° С; днём +12…+17 °С.

В южной части Украины сухо и малооблачно. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +14…+19 °С, в Одесской области до +22 °С.

В восточных областях без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с, утром и днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +13…+18 °С.

В Киеве днем потеплеет до 15-17° (ночные заморозки возможны разве что в окрестностях и по области), западный ветер ожидается незначительным, ласковым, и, наконец, не будет дождя.

Когда в Украине прекратятся дожди

Как уточнила в комментарии AgroPortal руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, в Украине наблюдаются избыточные осадки.

По ее словам, чрезмерно увлажненными являются районы Полтавской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей в зависимости от количества осадков, выпавших за последнюю неделю.

По ее прогнозу, после 25 сентября произойдет влияние антициклона на погоду в Украине, после этого уже будет солнечно и сухо.