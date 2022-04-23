Погода в Украине 23 апреля будет облачной и дождливой

По сообщению Укргидрометцентра в субботу, 23 апреля, синоптики прогнозируют практически по всей территории Украины дождливую погоду. Осадки не затронут лишь восточные регионы. Однако похолодания не будет, почти по всем областям распространится теплый воздух с юго-запада Европы.

В западной части Украины температура воздуха ночью будет +4...+6 градусов, днем воздух прогреется до +10...+16 градусов. Ожидаются порывы северо-восточного ветра 7-12 м/c, дождь.

На востоке страны будет настоящая теплая весенняя погода без осадков. Здесь столбики термометров покажут днем +15...+18 градусов.

В центральных и северных регионах Украины и в Киеве ожидается +14...+16 градусов днем, ночью будет прохладно - +4...+6 градусов. Возможны кратковременные дожди.

На юге Украины к уже привычной теплой погоде добавятся осадки в виде дождя. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+17 градусов, ночью температура воздуха будет +4...+7 градусов.