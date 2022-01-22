Погода в Украине 22 января будет солнечной и морозной

По прогнозу Укргидрометцентра сегодня, 22 января, в Украине ожидается по-настоящему прекрасная зимняя погода. По всей территории будет морозно и солнечно. В северных областях возможны снегопады.
Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.
Погода в областях Украины
В западных регионах ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от 0-4 градусов. На Востоке будет солнце, но будет холодно – от 0 до -3 градусов.
В северных областях синоптики информируют об осадках. Столбики на термометрах покажут от -1 до -3 градусов. На Юге – сухо и солнечно, следует ожидать от -1 до +2 градусов.
В украинской столице в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.
Погода в городах Украины 22 января
- Ужгород – -1...-3
- Львов – -1...-3
- Ивано-Франковск – -2...-4
- Тернополь – -1...-3
- Черновцы – -2...-4
- Хмельницкий – -1...-3
- Луцк – 0...-2
- Ровно – -1...-3
- Житомир – -1...-3
- Винница – 0...-2
- Одесса – -1...+1
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – -1...+1
- Кропивницкий – 0...-2
- Черкассы – 0...-2
- Чернигов – 0...-2
- Сумы – -1...-3
- Полтава – -1...-3
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – 0...-2
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...-3
- Киев – 0...-2
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии