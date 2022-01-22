Погода в Украине 22 января будет солнечной и морозной

08:06 22 Январь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра сегодня, 22 января, в Украине ожидается по-настоящему прекрасная зимняя погода. По всей территории будет морозно и солнечно. В северных областях возможны снегопады.

Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Погода в областях Украины

В западных регионах ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от 0-4 градусов. На Востоке будет солнце, но будет холодно – от 0 до -3 градусов.

В северных областях синоптики информируют об осадках. Столбики на термометрах покажут от -1 до -3 градусов. На Юге – сухо и солнечно, следует ожидать от -1 до +2 градусов.

В украинской столице в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.

Погода в городах Украины 22 января

  • Ужгород – -1...-3
  • Львов – -1...-3
  • Ивано-Франковск – -2...-4
  • Тернополь – -1...-3
  • Черновцы – -2...-4
  • Хмельницкий – -1...-3
  • Луцк – 0...-2
  • Ровно – -1...-3
  • Житомир – -1...-3
  • Винница – 0...-2
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – 0...-2
  • Черкассы – 0...-2
  • Чернигов – 0...-2
  • Сумы – -1...-3
  • Полтава – -1...-3
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – 0...-2
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...-3
  • Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 22 января от Укргидрометцентра.