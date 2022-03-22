Погода в Украине 22 марта будет солнечной, без осадков

06:19 22 марта Киев, Украина

Во вторник погоду в стране будет диктовать антициклон. Осадков не предвидится. В южных областях усилится ветер.

Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +11...+14 °С.

В Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +7...+10 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +15...+18 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.

В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +10...+13 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 05:56, а зайдет в 18:13. Долгота дня составит 12 ч 17 мин.