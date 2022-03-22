Погода в Украине 22 марта будет солнечной, без осадков

Во вторник погоду в стране будет диктовать антициклон. Осадков не предвидится. В южных областях усилится ветер.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +11...+14 °С.
В Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +7...+10 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +15...+18 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +10...+13 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
Солнце взойдет в 05:56, а зайдет в 18:13. Долгота дня составит 12 ч 17 мин.
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