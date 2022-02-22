Погода в Украине 22 февраля будет пасмурной и дождливой

07:47 22 Февраль Киев, Украина

Синоптики предупреждают, что ночью и утром дожди возможны в северных и центральных областях, днем – в центральных, вечером – в восточных и южных. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6…+9 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

Солнце взойдет в 06:55, а зайдет в 17:27. Долгота дня составит 10 ч 32 мин.