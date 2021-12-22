Погода в Украине 22 декабря: пришли морозы, ветер и гололедица

06:15 22 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 22 декабря, погода в Украине будет морозной. Ночью столбики термометра опустятся до -17 градусов. Морозы на всю территорию Украины принес арктический воздух. Синоптик призвала людей быть осторожными на скользких дорогах и тротуарах.

Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым – закутывайте подбородок в шарфик, а нос закрывайте маской, – советуют синоптики.

В то же время снегопады прекратятся в большинстве регионов Украины. Будет снежить только в Крыму.

Холоднее всего будет на Востоке. Там прогнозируют днем до -11 и ночью до -17 градусов. Теплее всего – на Юге. Столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.

На Западе средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать до -14 градусов.

Не обойдет похолодание и столицу. В Киеве днем обещают до -8, ночью – до -13 градусов.

Погода в городах Украины 22 декабря:

  • Ужгород – -2...-4
  • Львов – -3...-5
  • Ивано-Франковск – -3...-5
  • Тернополь – -2...-4
  • Черновцы – -3...-5
  • Хмельницкий – -2...-4
  • Луцк – -2...-4
  • Ровно – -3...-5
  • Житомир – -5...-7
  • Винница – -3...-5
  • Одесса – -1...-3
  • Николаев – -2...-4
  • Херсон – -2...-4
  • Симферополь – -1...-3
  • Кропивницкий – -5...-7
  • Черкассы – -4...-6
  • Чернигов – -6...-8
  • Сумы – -7...-9
  • Полтава – -5...-7
  • Днепр – -5...-7
  • Запорожье – -3...-5
  • Донецк – -8...-10
  • Луганск – -8...-10
  • Харьков – -9...-11
  • Киев – -6...-8.

Прогноз погоды на 22 декабря от Укргидрометцентра