Погода в Украине 22 декабря: пришли морозы, ветер и гололедица

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 22 декабря, погода в Украине будет морозной. Ночью столбики термометра опустятся до -17 градусов. Морозы на всю территорию Украины принес арктический воздух. Синоптик призвала людей быть осторожными на скользких дорогах и тротуарах.
Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым – закутывайте подбородок в шарфик, а нос закрывайте маской, – советуют синоптики.
В то же время снегопады прекратятся в большинстве регионов Украины. Будет снежить только в Крыму.
Холоднее всего будет на Востоке. Там прогнозируют днем до -11 и ночью до -17 градусов. Теплее всего – на Юге. Столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.
На Западе средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать до -14 градусов.
Не обойдет похолодание и столицу. В Киеве днем обещают до -8, ночью – до -13 градусов.
Погода в городах Украины 22 декабря:
- Ужгород – -2...-4
- Львов – -3...-5
- Ивано-Франковск – -3...-5
- Тернополь – -2...-4
- Черновцы – -3...-5
- Хмельницкий – -2...-4
- Луцк – -2...-4
- Ровно – -3...-5
- Житомир – -5...-7
- Винница – -3...-5
- Одесса – -1...-3
- Николаев – -2...-4
- Херсон – -2...-4
- Симферополь – -1...-3
- Кропивницкий – -5...-7
- Черкассы – -4...-6
- Чернигов – -6...-8
- Сумы – -7...-9
- Полтава – -5...-7
- Днепр – -5...-7
- Запорожье – -3...-5
- Донецк – -8...-10
- Луганск – -8...-10
- Харьков – -9...-11
- Киев – -6...-8.
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