Погода в Украине 22 декабря: пришли морозы, ветер и гололедица

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 22 декабря, погода в Украине будет морозной. Ночью столбики термометра опустятся до -17 градусов. Морозы на всю территорию Украины принес арктический воздух. Синоптик призвала людей быть осторожными на скользких дорогах и тротуарах.

Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым – закутывайте подбородок в шарфик, а нос закрывайте маской, – советуют синоптики.

В то же время снегопады прекратятся в большинстве регионов Украины. Будет снежить только в Крыму.

Холоднее всего будет на Востоке. Там прогнозируют днем до -11 и ночью до -17 градусов. Теплее всего – на Юге. Столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.

На Западе средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать до -14 градусов.

Не обойдет похолодание и столицу. В Киеве днем обещают до -8, ночью – до -13 градусов.

Погода в городах Украины 22 декабря: