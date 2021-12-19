Погода в Украине 18 декабря обещает нам туман, снег и дождь

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 18 декабря, над всей Украиной будет облачное небо, прохладная погода и местами пройдут осадки. Спасатели предупреждают об ожидаемых сходах снежных лавин в Карпатах.

Погода в регионах Украины 18 декабря

На западе страны будет в среднем днем от -1 до +4 градусов. Ночью температура опустится до -1 и до +2 градусов. Небольшой снег прогнозируют в:

Ивано-Франковской области;

Тернопольщине;

Хмельницкой области;

Житомирщине;

Ровенщине;

Волынской области.

В южных, северных, а также центральных и восточных областях будет ориентировочно аналогичная погода – облачная и прохладная.

В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем будет нулевой.

Погода в городах Украины 18 декабря