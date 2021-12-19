Погода в Украине 18 декабря обещает нам туман, снег и дождь

07:05 18 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 18 декабря, над всей Украиной будет облачное небо, прохладная погода и местами пройдут осадки. Спасатели предупреждают об ожидаемых сходах снежных лавин в Карпатах.

Погода в регионах Украины 18 декабря

На западе страны будет в среднем днем от -1 до +4 градусов. Ночью температура опустится до -1 и до +2 градусов. Небольшой снег прогнозируют в:

  • Ивано-Франковской области;
  • Тернопольщине;
  • Хмельницкой области;
  • Житомирщине;
  • Ровенщине;
  • Волынской области.

В южных, северных, а также центральных и восточных областях будет ориентировочно аналогичная погода – облачная и прохладная.

В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем будет нулевой.

Погода в городах Украины 18 декабря

  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +2...+4
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+1
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -1...+1.

Погода в Украине 18 декабря от Укргидрометцентра