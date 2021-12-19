Погода в Украине 18 декабря обещает нам туман, снег и дождь

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 18 декабря, над всей Украиной будет облачное небо, прохладная погода и местами пройдут осадки. Спасатели предупреждают об ожидаемых сходах снежных лавин в Карпатах.
Погода в регионах Украины 18 декабря
На западе страны будет в среднем днем от -1 до +4 градусов. Ночью температура опустится до -1 и до +2 градусов. Небольшой снег прогнозируют в:
- Ивано-Франковской области;
- Тернопольщине;
- Хмельницкой области;
- Житомирщине;
- Ровенщине;
- Волынской области.
В южных, северных, а также центральных и восточных областях будет ориентировочно аналогичная погода – облачная и прохладная.
В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем будет нулевой.
Погода в городах Украины 18 декабря
- Ужгород – +2...+4
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +2...+4
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – +1...+1
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – -1...+1.
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