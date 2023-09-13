Погода в Украине 14 сентября: дожди и грозы

В Украине 14 сентября ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, кроме восточных и юго-восточных областей.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ночная температура составит 9-14°C, дневная - 23-28°C.
Ветер юго-восточный, в западных областях - северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве и области ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
В столице температура ночью 12-14°C, днем 24-26°C; в Киевской области ночью 9-14°C, днем 23-28°C.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ночная температура составит 9-14°C, дневная - 23-28°C.
Ветер юго-восточный, в западных областях - северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве и области ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
В столице температура ночью 12-14°C, днем 24-26°C; в Киевской области ночью 9-14°C, днем 23-28°C.
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